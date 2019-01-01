مدرب الوصل يتحدث عن صعوبة مواجهة الجزيرة في دوري الخليج العربي
تحدث الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي عن مواجهة الجزيرة في المباراة القوية في دوري الخليج العربي.
ويواجه الوصل نظيره الجزيرة، غدًا الأحد، ضمن منافسات دوري الخليج العربي من الموسم الحالي، حيث يسعى الوصل للحصول على الثلاثة نقاط.
وقال ريجيكامب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: " لدينا مباراة قوية أمام نادي الجزيرة الذي يعد من الأندية القوية في دوري الخليج العربي بفضل مجموعة اللاعبين المميزين في صفوفه".
وأضاف: "دائمًا المباريات أمام الجزيرة لها شعور خاص، ونعمل على تجهيز كافة اللاعبين، حيث ننتظر موقف فابيو دي ليما العائد من الإصابة".
وتابع ريجيكامب: "علي مبخوت لاعب مميز جدًا، وأيضًا خلفان مبارك ولكن لم يشاركا في اللقاء المقبل، فسيتأثر بهم الجزيرة".
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ويحتل الوصل المركز العاشر في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد مرور 21 جولة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 وتلقى 11 هزيمة، وحصل على 24 نقطة.
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