مدرب الوحدة يوضح هدف فريقه في الموسم الحالي بالدوري الإماراتي

ثلاث مباريات فقط تفصلنا عن نهاية دوري الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح تين كات، المدير الفني لنادي الوحدة/ أن هدفه مع فريقه بالموسم الحالي من الدوري الإماراتي، هو الحصول على المركز الثالث من جدول الدوري.

ويستعد الوحدة لمواجهة عجمان، يوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإماراتي، على استاد آل نهيان.

وقال كات في تصريحات سبقت اللقاء: "هدفنا في المباراة القادمة، تحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات، وخطف المركز الثالث في جدول الدوري".

وواصل: "عجمان من الفرق الجيدة في المرتدات، مهمتنا أمامه لن تكون سهلة، ولكن متمسكون بتحقيق الانتصار".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لدينا وفرة في اللاعبين، وأتمنى استمرار خالد الظنحاني مع الفريق الموسم القادم".

" وش صار له"

لطالما رددت هذه المقولة عن أكثر لاعب حزنت على ضياع موهبته



خبرنا من هاللاعب ؟🤔 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

الجدير بالذكر ان الوحدة يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الجزيرة صاحب المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الخامس.

ويتبقى ثلاث مباريات حتى نهاية الدوري، يلعب خلالهم الوحدة أمام عجمان يوم 11 مايو ثم الشارقة في 15 من الشهر ذاته، ويختتم الدوري أمام العين يوم 25.