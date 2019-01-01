مدرب الوحدة يرجع الفضل لبراد جونز في تأهل النصر لدور الـ8 الآسيوي

العالمي أقصى العنابي وشتاين بين إحباط ورضا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح موريس شتاين؛ المدير الفني للوحدة الإماراتي، أنه يشعر بمزيد بين الإحباط والرضا من وداع فريقه لدوري أبطال آسيا، مرجعًا الفضل لبراد جونز؛ حارس مرمى النصر السعودي، في تأهل العالمي.

العالمي والعنابي كانا قد تعادلا إيجابيًا بهدف لكل منهما في ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية، قبل أن يفوز النصر في الإياب بثلاثية مقابل هدفين ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ8.

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وقال شتاين، في تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "محبطون بشكل كبير للهزيمة أمام النصر، رغم أننا لعبنا بشكل جيد جدًا وكنا نستحق أكثر من ذلك، حيث تعادلنا خارج ملعبنا وكانت أمامنا فرصة كبيرة للتأهل على ملعبنا، وبالفعل قدمنا 30 دقيقة رائعة، وأعتقد أننا كنا قريبين من التسجيل، لكن النصر استفاد من براعة حارسه".

وأضاف: "لم نكن محظوظين، ولهذا نشعر بخيبة أمل للطريقة التي خسرنا بها ولعدم التأهل، لكننا راضيين عن الطريقة التي لعبنا بها والحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريق، فجميعهم لعبوا جيدًا وخلقوا العديد من الفرص، لذلك هناك جانب مُحبط وآخر يجعلنا راضيين".

يذكر أن النصر يلاقي السد القطري في دور الـ8 في 26 من أغسطس الجاري، على أن يقام لقاء الإياب في 16 من سبتمبر المقبل.