مدرب الهلال السابق يقترب من الدوري الإنجليزي.. ويظهر مع ديفيد لويز

جيسوس قدم مستوى رائع مع الهلال السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن دخول البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي، دائرة اهتمام أحد فرق الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

وكان جيسوس قد رحل عن الهلال خلال المرحلة الماضية، مع عدم ظهور أسباب لرحيله، حيث تولى بدلًا منه الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين السابق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديسبورتو" البرتغالية، أن جيسوس تلقى عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز، لقيادة أحدهم خلال الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة أن المدرب البرتغالي في لندن في الوقت الحالي، حيث تضم مدينة الضباب 4 أندية وهم أرسنال وتشيلسي وتوتنهام وويست هام يونايتد.

ويعد تشيلسي هو الأقرب في التفكير برحيل مدربه ماوريسيو ساري، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق وابتعاده عن المراكز المنافسة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ظهور جيسوس مع ديفيد لويز مدافع البلوز.

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وحقق جيسوس المدير الفني السابق للهلال، نتائج مميزة مع الزعيم قبل الرحيل في منتصف الموسم دون إبداء أسباب واضحة وتولي ماميتش.