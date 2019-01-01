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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

مدرب النصر يتلقى عرضين من الدوري السعودي

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مدرب النصر المؤقت قدم عروضًا طيبة مع العالمي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تلقت إدارة نادي النصر السعودي، أمس الإثنين، بعض العروض للتعاقد مع البرتغالي هيلدر كريستوفاو، المدير الفني المؤقت.

وتعاقد النصر مع روي فيتوريا، لتدريب الفريق، بعد أن رحل كارينيو في وقت سابق عن تدريب النصر بسبب تراجع النتائج.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية " السعودية، أن النصر تلقى عرضين من أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع كريستوفاو.

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وأشارت التقارير أن العرضين، أحدهما من نادي ينافس على الهبوط، حيث ألمحت الصحيفة كونه نادي أحد الرياضي الذي يقبع في المراكز الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن العرض الثاني المقدم للمدرب البرتغالي هو من أحد أندية الوسط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يحسم النصر مصير كريستوفاو في الأيام المقبلة قبل انتهاء بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات.

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