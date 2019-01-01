مدرب النصر يتحدث عن صعوبة مواجهة أجمك الأوزبكي

النصر يسعى للصعود إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي عن مواجهة أجمك الأوزبكي، غدًا الثلاثاء في الدور المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر للتأهل للمشاركة الآسيوية والمنافسة على اللقب الغالي في الموسم الحالي، بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية بداية الموسم.

وقال فيتوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نواجه خصم صعب لديه الكثير من الإمكانيات ويجب أن ندخل المباراة للفوز".

وأضاف: "خضنا استعدادات قوية وبشكل جيد احترامًا لفريق أجمك، وهي مباراة هامة للغاية في الموسم الحالي بالنسبة لنا جميعًا من أجل النصر".

وتابع فيتوريا: "على جماهير النصر أن تواصل دعمها للفريق أمام أجمك، فهم عامل هام في مشوارنا وانتصارتنا في الفترة الأخيرة وفخورين بهم ونسعى لتحقيق أمانيكم واسعادكم".

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ويحل أجمك الأوزبكي ضيفًا على النصر السعودي، على ملعب "الملز، في ذهاب الدور المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.