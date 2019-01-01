مدرب النصر: هدفي هو إعادة الثقة للاعبين وانتظروا مفاجآت أمام الوصل

المدير الفني للنصر يؤكد بأنه سيعمل على إحداث الفارق في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد البرازيلي كايو زاناردي، المدير الفني لنادي النصر أنه سيعمل على إعادة التوازن من جديد للفريق، من أجل تقديم الأداء الذي يليق باسم النصر، في المباريات القادمة.

ويستعد النصر لاستضافة الوصل، في الديربي يوم الأربعاء القادم في افتتاح الجولة الـ 19 من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال زاناردي في المؤتمر الصحفي للقاء: "قدم الفريق مباراة جيدة في الديربي السابق، ولكن هذه المرة الوضع يختلف، الفريق يمر بالعديد من التحديات، وترتيبه متأخر في جدول الدوري، سأعمل على إعادة التوازن من جديد للفريق".

وواصل: "لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، أعلم أن لديهم الرغبة في تحقيق الفوز وتقديم أداء يليق باسم النصر، ستكون هناك العديد من التغييرات في تشكيل وطريقة لعب الفريق".

وتابع: "نحتاج إلى وقت من اجل العودة إلى مستوانا الطبيعي، ولكنى سأبذل أفضل ما عندي لتحقيق ذلك، يجب أن نكون جاهزين للمباريات في أي وقت".

أرقام رائعة قدمها مبابي في شهر مارس مع باريس سان جيرمان 💎 pic.twitter.com/JnMQOkjN7S — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 1, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "هدفي الأساسي في الفترة الحالية، هو إعادة الثقة للاعبين من جديد، وسيساعدني في ذلك معرفتي الجيدة بمعظم اللاعبين".

الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن اتحاد كلباء صاحب المركز العاشر.