مدرب النصر الإماراتي يحمس لاعبيه لمواصلة سلسلة الانتصارات

النصر حقق 3 انتصارات في أخر 3 مباريات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني للنصر الإماراتي، عن رغبة فريقه في مواصلة الانتصارات في دوري الخليج العربي بالجولة الـ22.

وأكد المدرب على ضرورة بذل المزيد من الجهد، أمام الظفرة بعد غدٍ الأربعاء، ضمن الجولة 22 للدوري لتحقيق الفوز، والمباريات المقبلة.

وقال كايو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنخوض مباراة قوية أمام الظفرة خارج ملعبنا، نسعى لتحقيق نتيجة مميزة وخطف الثلاث نقاط".

وأضاف: " نجحنا في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات، وعلينا مواصلة الفوز، والحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة".

واختتم المدرب البرازيلي لفريق النصر الإماراتي: "نسعى لتحقيق نتائج إيجابية لحصل المزيد من النقاط في دوري الخليج العربي وإسعاد الجماهير".

إقرأ أيضًا - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا: آلية طرح تذاكر المباريات قيد البحث

ويحتل النصر المركز التاسع في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 26 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 وتلقى 9 هزائم.