مدرب النجوم: الزمالك فاز بخطأ من فريقي.. وكانت هي الطريقة الوحيدة له

النجوم يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم، أن الزمالك فاز بالمباراة التي أقيمت بينهما بسبب خطأ بالدفاع وليس من هجمة منظمة للأبيض.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره النجوم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

وقال سامي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قدمنا أخر 5 مباريات بالدوري المصري، وقدمنا اللقاء أمام الزمالك بقوة وبتوازن".

وأضاف: "الزمالك كان لن يحقق الفوز سوى بخطأ من الدفاع فقط، وبالفعل فاز باللقاء بخطأ منا وليس من جملة تكتيكة من جانب الفريق".

وكان النجوم قد حقق الفوز على الزمالك في الدور الأول بهدف دون رد، على نفس الملعب.

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وعزز الزمالك صدارته للدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، محلقًا بعيدًا عن منافسيه بيراميدز والأهلي.