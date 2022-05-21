مدرب المنتخب السعودي سابقًا: الهلال الوحيد القادر على إسعاد جمهوره ومنافسيه معًا

لم تمر تهنئة نادي النصر للفيحاء على فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال مرور الكرام، حيث مازالت تُثير ردود الفعل من مختلف شرائح الجمهور والإعلام الكروي السعودي.

ممثل المجمعة كان قد هزم الفريق العاصمي بركلات الجزاء الترجيحية مساء الخميس الماضي وتُوج بكأس الملك، وقد هنأه النصر عبر حسابه الرسمي على تويتر، وهو ما رآه البعض سخرية و"شماتة" في الهلال أكثر منها احتفالًا بالفيحاء.

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وانتقد العديد من الإعلاميين سلوك النصر، خاصة الهلاليين منهم، وطالبوا النادي بالسعي للفوز بالألقاب بنفسه بدلًا من الاحتفال بإنجازات الآخرين لمجرد التقليل من الهلال.

محمد الخراشي الذي عمل مدربًا لعديد المنتخبات السعودية وحقق إنجازات ملفتة انضم لجمهور المنتقدين لكن دون الإشارة بوضوح للنصر وما فعله.

إذ كتب عبر تويتر مؤكدًا اعتزازه بالهلال، الذي ارتدى قميصه حين كان لاعبًا، وواصفًا إياه بأنه النادي الوحيد الذي يُسعد جمهوره ومنافسيه في آن واحد.

كيان كبير هو الوحيد القادر على ان يجلب السعادة لمحبيه ومنافسيه فلك العز والفخر فيه لاتزال سيد اسيا وزعيم الوطن لاجديد pic.twitter.com/1157KhiYJi — محمد الخراشي (@m_kharashi) May 21, 2022

وأضاف "كيان كبير هو الوحيد القادر على أن يجلب السعادة لمحبيه ومنافسيه. فلك العز والفخر فيه، لا تزال سيد آسيا وزعيم الوطن. لا جديد".

يُشار إلى أن الخراشي خاض مسيرة عظيمة مع منتخبات الناشئين السعودية، حيث تُوج بكأس آسيا للناشئين 3 مرات في ثمانينات القرن الماضي ولعب مع المنتخب في كأس العالم لنفس الفئة العمرية، كما فاز مع المنتخب السعودي الأول بكأس الخليج 12، وقد ساهم في تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم 1994 وقاد المنتخب في مونديال 1998.