مدرب المنتخب الأرجنتيني يتعرض لحادث تصادم

مدرب المنتخب الأرجنتيني سكالوني يتعرض لحادث مروري في إسبانيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعرض مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكاروني لحادث تصادم، وذلك خلال تواجده في مدينة مايوركا الإسبانية.

وأشارت تفاصيل الواقعة إلى صعود سيارة على رصيف المشاة بالخطأ أثناء رجوعها للخلف، ما لم يشاهده سكاروني ليصطدم بالسيارة.

وكان سكاروني يقود دراجته في شوارع مايوركا، واصطدم بالسيارة مما أدى إلى سقوطه على رأسه أرضًا.

وتسبب الحادث في العديد من الإصابات في الوجه والذراعين، مما أدى إلى نقله سريعًا إلى المستشفى وتحديدًا مستشفى سان سباستيان الجامعية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وطمأنت عائلة سكاروني الجمهور الأرجنتيني والمهتمين بالحدث، حيث أبلغوا أن التشخيص الأولي يشير إلى أن الحادث ليس خطيرًا.

وبعد تشخيص حالته حصل على التقرير الطبي وغادر على إثره المستشفى عائدًا إلى منزله وفقًا لما أعلنه رسميًا الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

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يذكر أن سكاروني كان لاعبًا في صفوف ريال مايوركا الإسباني، ما يجعله مرتبطًا بشكل كبير بالمدينة الإسبانية.