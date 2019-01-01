مدرب المقاصة يهاجم اتحاد الكرة: أنتم تنظرون فقط للأهلي والزمالك وبيراميدز

مصر للمقاصة يهاجم اتحاد الكرة بسبب مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

هاجم طلعت يوسف المدير الفني لمصر للمقاصة، الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب ضغوط المباريات الذي يتعرض لها فريقه خلال الفترة المقبلة.

واعترض مدرب المقاصة على موعد مباراة فريقه أمام الزمالك بكأس مصر، ضمن مباريات دور ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية: "اتحاد الكرة حدد مواجهتنا أمام حرس الحدود يوم 23 فبراير الجاري، وثم الزمالك 27 من نفس الشهر في برج العرب في السابعة مساءًا".

وأضاف: "سنواجه الإنتاج الحربي يوم 2 مارس أيضًا، فأين تكافؤ الفرص بين الأندية التي تنافس على مراكز المربع الذهبي في الدوري المصري".

وتابع: "أطالب اتحاد الكرة أن يحترم جميع الأندية مثلما يفعل مع الأهلي والزمالك وبيراميدز، فهم ينظرون لهم فقط، ونادينا مؤدب زيادة عن اللزوم".

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وأكد طلعت يوسف أنه ليس هناك مراعاة للنادي، وليس هناك تكافؤ فرص، الإنتاج الحربي ينافسهم على المربع الذهبي وسيحصل على راحة لمدة أسبوع قبل اللقاء، وأن تغيير موعد مواجهتهم أمام الزمالك بسبب حل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز.

وتشهد مواعيد الدوري المصري الممتاز وكأس مصر في الوقت الحالي، أزمة كبيرة ومناوشات بين جميع الأندية.