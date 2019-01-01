مدرب الكونغو: هذا الثنائي الأخطر في مصر واللقاء صعب على كلانا

الكونغو بدأ مشوارها بهزيمة مفاجئة أمام أوغندا وترغب في التعويض أمام الفراعنة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يدخل فلوران إيبينجي؛ المدير الفني لمنتخب الكونغو، مواجهة مصر بشعار لا بديل عن الفوز، مؤكدًا أن اللقاء سيكون صعبًا للغاية على كلا الفريقين.

الشياطين الحمر يختتمون اليوم الثلاثاء، تدريباتهم استعدادًا لملاقاة الفراعنة غدًا، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

أجيري متحدثًا بالعربية: "مفيش مشكلة".. وهذا تعليقي على أزمة وردة

وقال المدرب، على هامش المران في تصريحاته للصحفيين: "اللقاء سيكون صعبًا للغاية علينا وعلى مصر، نحن لا بديل أمامنا سوى الفوز حتى نحافظ على آمالنا في التأهل للدور المقبل".

وأضاف: "مصر لدينا فريق قوي، لكن يبقى أخطر لاعبيه الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، بالإضافة إلى لاعبي الأهلي والزمالك كونهم من الأندية الكبيرة في القارة".

يذكر أن الفراعنة استهلوا مشوارهم بالفوز أمام زيمبابوي بهدف وحيد، لكن الكونغو تلقت خسارة أمام أوغندا بثنائية نظيفة.