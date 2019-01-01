مدرب الكونغو: سنواجه مصر التي تجمع بين أفضل أندية إفريقيا

المدير الفني للكونغو الديمقراطية، يتحدث عن منتخب مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فلوران إيبينجي، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، على أن مواجهة منتخب مصر، لا تختلف كثيرًا عن مواجهة الأندية المصرية.

الكونغو الديمقراطية، يقع في المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا 2019، والتي تضم أيضًا منتخبات زيمبابوي وأوغندا ومصر.

إيبينجي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الأندية المصرية هي الأفضل في قارة إفريقيا، ويجتمعون الآن في فريق واحد سنواجهه".

مدرب الكونغو تابع: "يجب علينا أن نتأقلم مع درجات الحرارة في مصر، بهدف تحقيق الفوز والتقدم إلى الأمام".

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فلوران إيبينجي واصل: "هدفنا هو تحقيق شيئًا في أمم إفريقيا، وأن نبذل كل الجهد، ولا نفكر في شيء قد يعطلنا في مسيرتنا".

واختتم المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية حديثه قائلًا: "هدفنا هو تحقيق المركز الأول أو الثاني في المجموعة، من أجل التأهل إلى دور الـ16".

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية أولى مبارياته يوم السبت المقبل، أمام نظيره الأوغندي، في حين يواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي مساء الجمعة بافتتاح البطولة القارية.