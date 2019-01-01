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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

مدرب الفيصلي : الهلال الأقرب لتحقيق الدوري وغير مقتنع بزيادة اللاعبين الأجانب

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رشح شاموسكا نادي الهلال لحصد اللقب المحلي، مؤكداً أنه يمتلك الإمكانيات الفنية المميزة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف البرازيلي شاموسكا مدرب نادي الفيصلي السعودي عن الفريق الذي يُرشحه للحصول على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورشح شاموسكا نادي الهلال لحصد اللقب المحلي، مؤكداً أنه يمتلك الإمكانيات الفنية المميزة التي تُرشحه لذلك.

وقال المدير الفني في تصريحاته لقناة العربية : "لعبت أمام الهلال والنصر، وبرأيي أن الأول هو الأقرب إلى اللقب، فهو أكثر جماعية وتناسق، وهذا ما سيصب في مصلحته بنهاية المطاف".

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 وبالتحول للحديث عن الفيصلي، أكد أن الفريق كان سيكون أفضل لو قاده منذ بداية الموسم، لكن الوضع تحسن الآن بعض الشيء واللاعبين يطبقون 80% من أفكاره.

وعن موقفه من تواجد 8 محترفين أجانب قال : وجود ثمانية لاعبين أجانب أمر سلبي على اللاعب السعودي وسيتضرر مع مرور الوقت، أنا أعتقد أن عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا هو المناسب.

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يُذكر أن نادي الفيصلي يحتل حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة.

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