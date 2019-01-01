مدرب الفيحاء: لا أقل عن جوارديولا ومورينيو

نور الدين زكري يمتدح نفسه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي، على أنه لا يقل عن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، والبرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال زكري خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "حصلت على كافة الشهادات العالمية التي حصل عليها مورينيو وجوارديولا".

مدرب الفيحاء تابع: "ما يفرق بيني وبين جوارديولا ومورينيو الاسم فقط، وأفتخر كثيرًا بنفسي، وأعلم أنني استطيع الوصول لأعلى مكانة وتحقيق إنجاز مع أي فريق أدربه".

💬- النجم الكاميروني المخضرم باتريك مبوما يرى أن المنتخب المصري مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وذلك في حوار خاص أجراه مع مراسلنا. @abdoallaiithy pic.twitter.com/hv40FDiIyz — جول مصر (@goaleg) March 20, 2019

المدرب الجزائري واصل: "عملت في السعودية سابقًا وأعشق الكرة السعودية وتمنيت العودة مجددًا وهذا ما حدث".

واختتم صاحب الـ54 عامًا تصريحاته قائلًا: "قدمت مستويات رائعة سابقًا مع الرائد، وكل الفرق حظوظها متشابهة في مؤخرة الترتيب، والهدف هو الهروب من الهبوط".

زكري المدير الفني السابق لفريق وفاق سطيف الجزائري، تولى مهمة تدريب الفيحاء، والذي يحتل المركز قبل الأخير بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.