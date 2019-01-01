مدرب الفجيرة: مواجهتنا أمام الإمارات صعبة للغاية

مواجهة في صراع الهبوط بين الإمارات والفجيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالله مسفر، المدير الفني للفجيرة الإماراتي عن مواجهة الإمارات ضمن منافسات دوري الخليج العربي وأهمية الثلاثة نقاط.

ويواجه الفجيرة نظيره الإمارات ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الخليج العربي، غدًا الجمعة، في لقاء هام للفريقين قبل نهاية الدوري بجولات قليلة.

وقال مسفر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "صاحب الثلاثة نقاط من لقاء الفجيرة والإمارات سيقطع شوطًا كبيرًا من الهروب من الهبوط".

وأضاف: "اللقاء صعبًا للغاية، وما يزيد صعوبته هو خسارة الفريقين في الجولة الماضية وليس أمامهما إلا الفوز بالثلاثة نقاط".

وتابع مسفر: "نحن نسعى لتحقيق الفوز وخطف الثلاثة نقاط، وطالبت اللاعبين بالتركيز جيدًا في اللقاء، وهم جاهزين للمواجهة وليس أمامنا سوى الانتصار".

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ويحتل فريق الإمارات المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 15 نقطة بعد مرور 22 لقاء، ويأتي الفجيرة في مركز الـ13 بنفس الرصيد.