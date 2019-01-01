مدرب الفجيرة: رغم الضغوط - نسعى للفوز على الوحدة

الفجيرة يحقق الفوز على الوحدة المنتشي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح عبد الله مسفر، مدرب الفجيرة، على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على الوحدة في المباراة التي ستجمع بينهما في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

مسفر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الوحدة يقدم مستويات جيدة خلال تلك الفترة، والتي شهدت فوزه على شباب الأهلي، والعودة أمام الريان القطري بدوري أبطال آسيا".

الوحدة حول تأخره بنتيجة 1-3 إلى فوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام الريان القطري، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية.

مدرب الفجيرة تابع: "مع اقتراب نهاية الدوري، الضغوط تزداد على الفجيرة وجميع فرق الدوري، خاصة التي يتهددها الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى".

إسماعيل مطر مع أحد المعجبين ❤️🤣🤣



(📸: IG/ismaeilmatar10) pic.twitter.com/Fh4QHm4BKb — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

وأردف: "نسعى للعودة بنقاط مباراتنا أمام الوحدة، مع كامل الاحترام للفريق المنافس".

عبد الله مسفر اختتم حديثه قائلًا: "الوحدة هدفه تحسين ترتيبه، والخروج من دوامة الهبوط التي يعاني منها".

الفجيرة سيواجه الوحدة مساء يوم غدٍ الجمعة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.