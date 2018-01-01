مدرب الفتح السعودي يوضح حقيقة اقترابهم من ضم العكايشي

العكايشي مدرب مميز يرغب في ضمه أكثر من نادي في الشتاء

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت فتحي الجبال، المدير الفني للفتح السعودي، حقيقة اقتراب النادي من ضم التونسي أحمد العكايشي مهاجم النجم الساحلي الحالي، واتحاد جدة السابق.

وكان العكايشي رحل عن اتحاد جدة بداية الموسم الجاري بقرار من مجلس إدارة النادي رغبة في التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر.

وقال الجبال في تصريحات إذاعية: "تأثرنا بالغيابات أمام النصر الذي يمتاز بالقوة، ولم نهدد مرماهم بشكل كبير خلال المباراة". اختيارات المحررين نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

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وأضاف: "العكايشي لاعب معروف بالسعودية، وقدم أداء جيد مع اتحاد جدة خلال الموسمين الماضيين، وهناك صعوبة بعض الشيء لضمه في الشتاء".

واختتم الجبال: "لدينا أكثر من اختيار في الشتاء، وإذا رغبنا في التعاقد مع العكايشي سنفاوض مجلس إدارة النجم الساحلي مباشرة لضمه".

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وكان العكايشي من المهاجمين المميزين في الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الأخيرة مع اتحاد جدة.