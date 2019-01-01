مدرب الغرافة: العربي تغير جذريًا ولكن قادرين على الفوز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح المدرب الفرنسي كريستيان جروكوف، المدير الفني للغرافة القطري، بأن مواجهة العربي ستكون في غاية الأمية بالنسبة لفريقه.

الغرافة سيواجه العربي مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

جروكوف أشار خلال المؤتمر الصحفي، إلى احتياج فريقه لتحقيق الفوز على العربي، من أجل الخروج من الوضعية التي لا تليق بفريق الغرافة بترتيب الدوري.

المدرب الفرنسي أكد على أن وضعية الفريق بالدوري القطري لا تمثل طموحات الفريق أو أسماء اللاعبين الموجودين بالفريق.

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(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/Pge4cNc2UY — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

وتابع: "ندرك جيدًا أن المسؤولية كبيرة، ولدينا مباراة صعبة للغاية أمام العربي، والفوز فيها سيكون مهم للغاية".

وتحدث جروكوف عن العربي حيث قال: "الفريق تغير بشكل جذري ولم يتبقى في صفوفه سوى لاعبين فقط من الفريق الذي واجهناه في الدور الأول، ولكننا قادرين على الفوز".

الغرافة يحتل المركز التاسعة في ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 19 نقطة، بينما العربي في المركز السادس برصيد 27 نقطة.