مدرب العين: استطعنا كتابة التاريخ بالفوز على ولينجتون

زوران ماميتش يتحدث عن تحويل خسارته إلى فوز في كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، على أن فريقه بدأ مباراة ولينجتون بشكل مميز، ولكن الأخير تمكن من التسجيل.

العين تمكن من قلب النتيجة من تأخره بثلاثة أهداف دون رد، إلى التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهما، ليلعبا ركلات ترجيحية تبتسم للفريق الإماراتي.

وقال المدرب الكرواتي خلال تصريحات عقب المباراة "كنا مسيطرين على الدقائق الأولى من المباراة، ولم نستغل هذه السيطرة، حتى سجل ولينجتون هدف التقدم من تسديدة رائعة.

ماميتش تابع "الفريق النيوزلندي سجل الهدف الثاني، وهذا الأمر ليس مقبولًا بالنسبة لنا، وحاولنا أن نقلص الفارق، ولكن ولينجتون سجل هدف ثالث، وبعدها سجلنا هدف قبل نهاية الشوط".

فريق العين الإماراتي الذي يلعب له حسين الشحات يفوز أمام ولينجتون النيوزيلندي ليواجه الترجي التونسي بطل أفريقيا في المباراة القادمة، 👏 @husseinelshahat https://t.co/C6nOCRSs4M — جول مصر (@goaleg) December 12, 2018

المدير الفني للعين أردف "أنا أعرف إمكانيات لاعبي فريقي، وأعرف مهارتهم الشخصية والجماعية، واستطعنا أن نعود في النتيجة".

زوران ماميتش واصل "تمكنا في النهاية من تحقيق الفوز، واستطعنا كتابة التاريخ، لأننا أول فريق يستطيع العودة بعد أن كان متأخرًا بثلاثة أهداف بالمونديال، وهذا شيء رائع بالنسبة لنا".

العين الإماراتي سيواجه الترجي التونسي، في المباراة المقبلة له، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.