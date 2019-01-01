مدرب العراق يكشف أسباب التعادل أمام اليمن والتحضيرات لنصف النهائي بـ"خليجي24"

المنتخب العراقي يصعد متصدرًا المجموعة الأولى

تحدث السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي، عن تأهله إلى الدور الثاني من بطولة خليجي 24، والتعادل السلبي أمام اليمن.

أسود الرافدين تعادلوا سلبيًا أمام اليمن، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس الخليج العربي.

نجح المنتخب العراقي الحفاظ على شباكه رغم النقص العدد منذ الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد طرد مصطفى جبر، حيث تمكنوا من الصمود.

وقال كاتانيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "اللقاء أمام اليمن لم يكن سهلًا، على الرغم من تأهلنا ولكن المباراة كانت قوية للغاية".

وأضاف: "الحالة البدنية وانخفاضها حالة تثير القلق قبل المواجهات القوية المقبلة بالطبع، ولكنني سعيد بالنتيجة رغم الظروف الصعبة التي واجهناها في المباراة".

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وتابع كاتانيتش المدير الفني للعراق: "علينا التركيز في المباراة المقبلة من أجل استكمال المشوار نحو لقب البطولة ونحافظ على حظوظنا به".

واحتل العراق صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما صعد رفقته المنتخب القطري برصيد 6 نقاط.