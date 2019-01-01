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كأس آسيا

مدرب العراق: اليمن يشبه فيتنام ونحن عازمون على التأهل

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المدير الفني لمنتخب العراق يتحدث عن مواجهة اليمن

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب العراق، على أن لاعبيه مطالبون بالتركيز والفوز على اليمن، من أجل حسم التأهل بكأس أمم آسيا.

ويواجه العراق مساء غدٍ السبت، نظيره العراقي، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس أمم آسيا المقامة في الإمارات.

كاتانيتش قال خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "أمتلك صورة واضحة عن منتخب اليمن، وأعرف جيدًا أسلوب لعبه، فهو يشبه طريقة لعب منتخب فيتنام".

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المدرب السلوفيني تابع: "عازمون على التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس أمم آسيا، بالفوز على اليمن".

المدير الفني للعراق أردف: "مباراة فيتنام أصبحت من الماضي، واستعدادنا لمواجهة اليمنى انتهى، وقد يحدث تغييرات على تشكيلة الجولة الأولى".

سريتشكو كاتانيتش اختتم تصريحاته قائلًا: "اللاعب علي حصني أجرى تدريبات جماعية، وحالته جيدة، واشتراكه في المباراة سيتم حسمه قبلها".

ويسعى العراق لتحقيق الفوز على اليمن، من أجل التأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى أمام فيتنام.

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