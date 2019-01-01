مدرب العراق: المقارنة بجيل 2007 يشكل ضغطًا على اللاعبين

المدير الفني للمنتخب العراقي يكشف سبب غياب ابتسامته الشهيرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب العراقي، على أنه يرفض المقارنة بين تشكيل فريقه الحالي، بالجيل الذي حقق كأس أمم آسيا 2007.

المنتخب العراقي سيواجه نظيره القطري مساء غدٍ الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات.

كاتانيتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "جميع لاعبي المنتخب العراقي يؤدون قصاى جهدهم حاليًا، وأنا هنا منذ فترة قصيرة، ولدي ثقة كبيرة فيهم".

مدرب العراق تابع: "لا يمكن مقارنة الجيل الحالي، بالمنتخب الذي فاز بكأس آسيا 2007، حيث مر على هذا الأمر 12 عامًا، لأن هذا الأمر يشكل ضغطًا على اللاعبين بضرورة تكرار ما حدث".

نهاية الشوط الأول بتقدم السامواري بهدف نظيف.. 45 دقيقة كافية لقلب الموازين أيها السعوديين!💪#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/06cF1CK1Oi — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 21, 2019

ووجه كاتانيتش رسالة إلى لاعبي العراق: "نحن نتعامل في كل مباراة على حدى، وعلى اللاعبين القتال والتقدم ولعب كرة القدم".

وبعد سؤاله عن غياب الابتسامة، قال المدرب السلوفيني: "سأكون سعيدًا إذا أدى جميع اللاعبين عملهم، حيث لا نملك خبرات كبيرة".

المنتخب العراقي هو آخر منتخب عربي يتوج بكأس أمم آسيا، وذلك بعد الفوز بنسخة 2007، عقب التفوق على السعودية في المباراة النهائية.