مدرب الظفرة: مواجهة النصر صعبة للغاية ونسعى لخطف الثلاث نقاط

مواجهة قوية بين النصر والظفرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة الإماراتي، أن الفريق يحتاج للتركيز أمام النصر، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي.

ويسعى الظفرة لتحقيق الفوز على النصر، وكسر سلسلة الانتصارات الخاصة بالنصر بعد أن حقق الفوز في أخر 3 مباريات بدوري الخليج العربي.

وقال فوك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هدفنا أمام النصر هو الفوز مثل باقي المباريات والحصول على 3 نقاط من أجل تحسين ترتيب الفريق في الجدول".

وأضاف: "ندرك أن اللقاء صعب للغتية، والنصر فريق مميز وقوي للغاية، لأنه من الفرق التي تقدم أداء رائع في دوري الخليج العربي".

وعن الغيابات قال: "الفريق جاهز لمواجهة النصر، ولدينا الثقة في الجميع، نعم هناك ديجيو وميليسي نفتقدهم خلال المباريات الحالية ولكن هناك من يعوضهم".

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ويحتل الظفرة المركز الثامن في ترتيب الدوري الإماراتي بعد مرور 21 جولة حيث حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في 3 وتلقى 10 هزائم، حيث حصد 27 نقطة.