مدرب الظفرة: مواجهة الشارقة صعبة وهدفنا نهائي الكأس

مدرب الظفرة يتوعد الشارقة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الظفرة الإماراتي، على أن فريقه لديه الرغبة في تحقيق الفوز على الشارقة، في كأس رئيس الإمارات.

رازوفيتش قال خلال المؤتمر الصحفي: "المواجهة ستكون صعبة، لأن الشارقة أفضل فرق دوري الخليج العربي الإماراتي هذا الموسم، ولم يخسر أي مباراة في الموسم".

مدرب الظفرة تابع: "استعدينا لمواجهة الشارقة بشكل جيد خلال الأيام الماضية، فهناك روح معنوية عالية بين اللاعبين".

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(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/Pge4cNc2UY — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 14, 2019

وأشار رازوفيتش إلى أن هناك رغبة بين اللاعبين لتحقيق الفوز على الشارقة، والوصول إلى المباراة النهائية.

واختتم فوك رازوفيتش تصريحاته قائلًا: "مواجهة الشارقة ستكون قوية للغاية، ودائمًا نحن كمدربين نحب مثل تلك هذه المواجهة والتحديات الصعبة".

الظفرة سيواجه الشارقة مساء يوم السبت المقبل، في نصف نهائي كأس رئيس الإمارات.