مدرب الظفرة: لن أسمح بالخسارة الرابعة أمام الجزيرة

المدير الفني للظفرة يتحدث عن مواجهة الجزيرة في كأس رئيس الدولة الإماراتي.

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الظفرة، أنه لن يسمح بتلقي فريقه خسارة رابعة على يد الجزيرة هذا الموسم، خلال المباراة التي ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل.

الظفرة تلقى الخسارة من نظيره الجزيرة في 3 مباريات، مباراة في كأس الخليج العربي الإماراتي، بالإضافة إلى مباراتين في دوري المحترفين.

رازوفيتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "فريقي كان الأفضل خلال جميع المباريات التي واجهنا فيها الجزيرة، ولكن الأخير كان يحالفه التوفيق ويحقق الفوز".

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المدرب الصربي تابع: "سأخوض مباراة الجمعة بكامل عناصره بعد عودة الرباعي ياسين البخيت وخالد بطي وعبد الرحمن يوسف وديجو جارديل من الإصابة".

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وواصل: " كل اللاعبين على أهبة الاستعداد للقاء لذلك لا أعرف عناصر التشكيلة حتى الان، سأرى المجموعة الأكثر جاهزية للدفع بها في المباراة".

واختتم مدرب الظفرة تصريحاته قائلًا: " على الرغم من قوة الجزيرة لكنني أثق في جميع عناصر فريقي، وأعلم أنهم قادرون على تخطي المنافس والتأهل إلى مرحلة نصف النهائي".

الظفرة يستعد لمواجهة الجزيرة، مساء يوم الجمعة، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.