مدرب الظفرة: اللاعبون صنعوا التاريخ بالفعل

رازوفيتش يتحدث عن مواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس رئيس الدولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الصربي فوك رازوفيتش؛ المدير الفني للظفرة الإماراتي، أنه لاعبوه صنعوا التاريخ بوصولهم لنهائي كأس رئيس الدولة، معربً عن فخره بهم.

الظفرة يلاقي شباب الأهلي غدًا الإثنين، في النهائي، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وقال الصربي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "فخور بلاعبي فريقي، فقد صنعوا التاريخ، وتريد أن نكتب به صفحة جديدة في النهائي من خلال تقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز".

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وأضاف: "شباب الأهلي من الفرق التي قدمت مستوى متميز هذا الموسم وأعرف الكثير عنه، ويضم في صفوفه نخبة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرات، لكننا جاهزون من كافة النواحي النفسية والفنية والبدنية، وهدفنا اللقب".

يذكر أن شباب الأهلي حقق اللقب من قبل ثماني مرات، كأكثر الفرق تحقيقًا للقب بالتساوي مع الشارقة، بينما يبحث الظفرة عن لقب الكأس الأول له في لقاء ليلة غد.