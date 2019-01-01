مدرب الشمال: نتائج أم صلال في الدوري لن تخدعنا

أكد على جاهزية فريقه ودخول المباراة بالقوة الضاربة

أكد داركو نوفيتش المدير الفني لفريق الشمال القطري، جاهزيته لمواجهة أم صلال بعد غد السبت.

الشمال يستعد لمواجهة قوية أمام أم صلال، في إطار مباريات كأس أمير قطر، ونوفيتش يثق في قدرة فريقه على الفوز.

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وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"لقاء صعب جداً مع فريق لا يستهان به، نطمح لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمرحلة التالية".

وأضاف:"لن تخدعنا النتائج السيئة لهم في الدوري، هم فريق كبير ويستطيع العودة في أي وقت، كما أن مباريات الكؤوس لها طابع خاص".

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وفي نهاية حديثه أعلن مدرب الشمال عن جاهزية فريقه، ودخول المباراة بالقوة الضاربة بخطى ثابتة نحو المنافسة على اللقب.