مدرب الشباب رغم العلامة الكاملة: الانتقادات جيدة!

هل ينجح الشباب في تحقيق الفوز على الهلال؟

قدم البرتغالي فيسينتي مورينو؛ المدير الفني لفريق نادي الشباب وعدًا إلى جماهيره، وذلك قبل مواجهة ديربي الرياض أمام الهلال مساء غدٍ الإثنين.

كيف رد مدرب الشباب على الانتقادات الموجهة ضده؟

مورينو قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن: "أرى أن الانتقادات الموجهة ضد الفريق بسبب مستواه رغم تحقيقه الفوز مؤشرًا جيدًا".

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Shahid Shahid

وتابع: "حققنا الفوز في أول 6 جولات بالدوري السعودي، وهو الأمر الذي ليس سهلًا ويجب علينا أن لا ننساه، وسقف طموحات الفريق قد ارتفع".

المدرب البرتغالي أردف: "نشعر بسعادة كبيرة بعد تحقيق الفوز على الرائد ومواصلة الانتصارات بالدوري، وهذا الأمر يعطينا المزيد من الثقة، ولكن هناك أشياء علينا تطويرها، ونسعى للظهور بمستوى أفضل".

ما هو الوعد الذي قدمه مورينو لجماهير الشباب؟

فيسينتي وجه رسالة للجماهير الشبابية، حيث قال: "أعد جماهير الشباب بتطوير الفريق باستمرار، وهدفنا التحضير لمباراة الهلال بأفضل طريقة ويكون لدينا عزيمة ونقدم مباراة كبيرة لحصد الانتصار".

واختتم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلًا: "مازال المشوار طويل في الدوري، ونحاول تقديم أفضل أداء ممكن من أجل تحقيق الانتصارات".

ويستعد الشباب لمواجهة الهلال مساء غدٍ الإثنين، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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