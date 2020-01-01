مدرب الشباب يقدم مساعدات طبية لإسبانيا بسبب كورونا

الإعلام الإسباني يشيد بدعم لويس جارسيا لبلاده رغم تواجده في السعودية.

حرص المدرب الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، على دعم بلاده من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق تقديم التجهيزات الطبية لإحدى المستشفيات.

وتعد إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تتضررًا من فيروس كورونا، نظرًا لكثرة عدد الإصابات والوفيات الناتج عن الفيروس المستجد.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية، عن أن جارسيا قام بعدد من التجهيزات الطبية لمستشفى "فيلاجوبوسا" بإسبانيا، تضامنًا مع بلاده لمكافحة الوباء العالمي الجديد.

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وتبرع جارسيا بـ2000 كمامة واقية، و 1500 جهاز اختبار لوباء كورونا، وأرسلها بشكل مباشر إلى مستشفى فيلاجوبوسا بإسبانيا، تضامنًا منه مع مواطنيه في مكافحة كورونا، رغم تواجده حاليًا في المملكة العربية السعودية، بسبب عدم قدرته على العودة إلى بلاده، بينما تتواجد زوجته وأولاده في إسبانيا.

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية على أن جارسيا لم ينس وطنه، وأراد المساهمة في التخفيف من جائحة الفيروس، والتي جعلت إسبانيا واحدة من أكثر الدول تعرضًا للإصابة بهذا المرض المُعدي.

ورغم تواجد جارسيا في السعودية، على بعد 6749 كيلومترًا من إسبانيا، ولكنه قرر إرسال شحنة من الكمامات والأجهزة الطبية إلى مستشفى "فيلاجوبوسا"، وهي القريبة من محل إقامته في إسبانيا.