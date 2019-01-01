مدرب الشباب يغلق ودية الاتفاق لإخفاء أوراقه الرابحة

الدوري السعودي على وشك البداية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، لإخفاء أوراقه الرابحة قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الشباب لانطلاقة قوية في بداية الموسم الجديد، للعمل التواجد بمركز مميز خلال النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ألميرون طالب بغلق مباراة الشباب أمام الاتفاق الودية، المقرر لها غدًا على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

وأشارت التقارير أن طلب المدرب الأرجنتيني جاء برغبته في إخفاء أوراقه قبل مواجهات الدوري السعودي للمحترفين الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة.

وقام الشباب ببعض التدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دخول الموسم بقوة، وتحقيق نتائج إيجابية من بداية المنافسات للحصول على مركز متقدم.