مدرب الشباب: مواجهة الأهلي لا تحتاج للتحفيز ونعد الجماهير بالأفضل

كارلوس هيرنانديز يتحدث عن مواجهة الأهلي

علق الإسباني كارلوس هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي الشباب، على مواجهة فريقه أمام الأهلي، والمقرر لها مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الدوري.

الشباب يواجه الأهلي مساء الأحد، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

هيرنانديز قال خلال تصريحات نشرها الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه هي الرياضة وكرة القدم، لا بد أن نتعلم من الخسارة ونصحح أخطائنا".

المدرب الإسباني تابع: "نعمل على تطوير مستوانا بشكل مستمر، كرة القدم فوز وخسارة، وسنعمل بجدية لتقديم الأفضل خلال الفترة القادمة".

كارلوس أردف: "الشباب فريق جيد ومتحمس ونوعية المباريات هذه لا تحتاج إلى تحفيز، اللاعبين من أنفسهم لديهم حماس وسنعمل على تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث".

المدير الفني للشباب استطرد قائلًا: "نعد جماهير الشباب بالعمل الجاد من قبل الجميع، وتحقيق أفضل النتائج مع أي فريق نقابله، وعلى أي ملعب كما نتطلع لإسعاد الجماهير الشبابية دائمًا".

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واختتم الإسباني كارلوس هيرنانديز الفيديو المنشور عبر حساب نادي الشباب قائلًا: "يلا شباب"، في رسالة تحفيزية للجماهير قبل الكلاسيكو.