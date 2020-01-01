مدرب الشباب السابق يستأجر طائرة للهروب من فيروس كورونا

سوموديكا استأجر طائرة بـ50 ألف يورو، وهرب من تركيا.

أثار الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق جازينتب التركي الجدل، بعد هروبه من تركيا عبر طائرة خاصة، خوفًا من إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت تركيا قد أعلنت عن تعليق منافسات الدوري التركي، خوفًا على سلامة الجماهير واللاعبين، في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد خلال الأيام الماضية.

وأشارت تقارير صحفية رومانية، إلى أن سوموديكا استأجر طائرة خاصة به، بمبلغ يقترب من 50 ألف يورو، ليعود إلى رومانيا رفقة 3 لاعبين من فريقه، يحملون الجنسية الرومانية، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

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ومن جانبهم، أبدى مسؤولي نادي جازنتيب استيائهم من تصرف المدرب الروماني، بعدما استأجر طائرة خاصة مع 3 لاعبين، وغادروا إلى بلادهم.

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وترك سوموديكا نادي جازنتيب في المركز التاسع، بجدول ترتيب فرق الدوري التركي الممتاز، برصيد 32 نقطة، حيث يقدم الفريق مستوى جيد تحت قيادته، حيث أكد على أنه سيعود مع اتخاذ قرارًا بعودة الدوري.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول دخول نادي فنربخشة التركي في مفاوضات معه، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان سوموديكا يتولى مهمة تدريب فريق الشباب السعودي الموسم الماضي، قبل رحيله بسبب سوء نتائج الفريق.