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دوري الخليج العربي

مدرب الشارقة: الدور الثاني سيكون صعباً وحلم الدوري حق مشروع للجميع

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الشارقة يواجه الظفرة في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري الإماراتي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة، أن الدور الثاني من بطولة الدوري الإماراتي، سيكون صعباً ومختلفاً عن الأول، مشيراً إلى أن تحقيق اللقب حلم مشروع للجميع.

ويواجه الشارقة نظيره الظفرة، يوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال العنبري، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا توجد غيابات في صفوفنا، أتوقع ان تكون مباراة صعبة خاصة في ظل مستوى الظفرة بنهاية الدور الأول".

وواصل: "الدور الثاني، سيكون صعباً ومختلفاً عن الأول، كل الفرق تسعى إلى جمع أكبر عدد من النقاط للهروب من منطقة الهبوط والمنافسة على اللقب".

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وأكمل: "أعتقد ان فترة التوقف الأخيرة كانت إيجابية، لقد منحنا فرص لعدد كبير من اللاعبين الشباب، ولكن نحتاج لعب أكثر من مباراة لرفع المستوى من جديد".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الدوري مازال طويلاً، هدفنا هذا الموسم مركز متقدم في الدوري، وسنعمل على تحقيق اللقب خاصة أنه حق مشروع للجميع".

الجدير بالذكر ان الشارقة يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن العين والجزيرة أصحاب المركز الثاني والثالث.

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