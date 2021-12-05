مدرب السنغال يكشف حقيقة تصريحاته المسيئة بحق كلوب

نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية تصريحات منسوبة إلى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، هاجم فيها يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

التصريحات المنسوبة إلى مدرب منتخب السنغال جاءت ردًا على تصريحات كلوب، التي قال فيها إن بطولة كأس الأمم الإفريقية "بطولة صغيرة".

كلوب خرج بعد الإدلاء بتلك التصريحات للدفاع عن نفسه، مؤكدًا أنه حديثه لم يتم فهمه بالشكل الصحيح، بعد هجوم أحد الصحفيين الأفارقة عليه في واحد من المؤتمرات الصحفية.

تصريحات أليو سيسيه، وحسب موقع "SeneNews" السنغالي، كانت تصريحات مزيفة، حيث يؤكد الموقع أن مدرب "أسود التيرانجا" لم يسبق له الإدلاء بأي تصريحات بحق المدرب الألماني.

ما هي التصريحات المنسوبة لمدرب السنغال؟

التصريحات المزعومة قال فيها مدرب منتخب السنغال: "من يعتقد كلوب نفسه؟".

وأضاف: "أدرب منتخب السنغال، ولاعبو فريقي يلعبون مع كلوب في ليفربول، أحترم النادي لكن لا أحترم كلوب الذي يقلل من شأن كرة القدم الإفريقية، إنه في مكانه اليوم بفضل اللاعبين الأفارقة، لكن خسر كل نهائي حتى جاء صلاح وماني وماتيب لمساعدته".

ما هو رد سيسيه على تلك التصريحات؟

الموقع السنغالي أكد أن تصريحات أليو سيسيه قد تم تحريفها، وتغيير سياقها بشكل واضح، ونشرت ما قاله المدرب السنغالي نصًا.

وقال مدرب السنغال: "لا يمكنني الإجابة على ما يقوله يورجن كلوب، لأنني لا أعرف في أي سياق قال ذلك".

وأضاف: "لا أعرف لماذا قال ذلك، أو ما هو سؤال الصحفي، كلوب قال بصوت عالٍ ما يهمس به الكثير من المدربين في أوروبا".

المؤكد بالفعل أن كلوب يحاول الحفاظ على لاعبيه الأفارقة الدوليين لأطول فترة ممكن مع ليفربول، حتى يتمكنوا من خوض مباراة تشيلسي الهامة في الدوري الإنجليزي يوم 2 يناير 2022، قبل سبعة أيام فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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