مدرب السنغال: ماني عليه الانضمام إلى ريال مدريد وترك ليفربول

إيليو سيسيه المدير الفني للسنغال ينصح ماني بترك ليفربول والانضمام مإلى أفضل نادٍ في العالم ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال إيليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال إن ساديو ماني بات أحد أفضل لاعبي العالم اليوم وعليه ترك ليفربول في الوقت الحالي.

وكان سيسيه قد أشاد بماني في أكثر من مرة من قبل، متحدثًا المردود الذي يقوم به بالشيء الذي لا يوصف.

وبسؤاله عن مستقبل ماني مع ليفربول، قال سيسيه إنه يرى ضرورة انتقال ساديو إلى أفضل نادٍ في العالم ريال مدريد في الوقت الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وأضاف: "ماني قدم الكثير في ليفربول، وأثبت أنه أحد أفضل لاعبي البريميرليج على الإطلاق خلال السنوات التي قضاها هناك"

وتابع: "الآن عليه أن يبحث عن تحدٍ جديد، إذا كان ريال مدريد مهتمًا به بالفعل فليذهب إلى هناك، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم"

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يذكر أن ساديو ماني كان قد فاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، كما توج هدافًا للبريميرليج مناصفة مع صلاح وأوباميانج.