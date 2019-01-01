مدرب الزوراء يتهم لاعبي فريقه بادعاء الإصابة

نتائج الزوراء الفترة الماضية متذبذبة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حكيم شاكر، مدرب فريق نادي الزوراء، على أن لاعبي فريقه هم المسؤولون عن تراجع نتائج الفريق، حيث اتهمهم بادعاء الإصابة.

شاكر قال خلال تصريحات صحفية: "فريق الزوراء يعاني، بسبب ادعاء بعض اللاعبين الإصابة لعدم خوض المباراة، حيث نفقد في كل مباراة 5 لاعبين على الأقل".

مدرب الزوراء تابع: "الغيابات بالفريق تضعنا تحت الضغط، وبدأنا ندخل مرحلة الشك، لأننا تأكدنا من ادعاء بعض اللاعبين الإصابة".

🗒️- المصري لم يخسر من بيراميدز هذا الموسم.



🗓️ الدور الأول



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🗓️ الدور الثاني



1×1 pic.twitter.com/KmCz7bfYZT — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وكشف شاكر عن ادعاء السوري حسين الجويد الإصابة أمام الكرخ في بداية المباراة، ووضع الفريق في موقف صعب، بالرغم من أنه أحد أبناء النادي.

حكيم شاكر اختتم تصريحاته قائلًا: "مواقف اللاعبين لن تؤثر على طموح الفريق، وسنقاتل يوم الثلاثاء من أجل سمعة الفريق وجماهيره".

الزوراء سيواجه ذوب آهن أصفهان الإيراني مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.