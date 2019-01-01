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دوري أبطال آسيا

مدرب الزوراء: سنواجه النصر السعودي بكل واقعية

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Goal Arabic
حكيم شاكر يتحدث عن مواجهة النصر السعودي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد حكيم شاكر، المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، على أن مواجهة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا، ستكون مهمة جدًا بالنسبة للاعبي فريقه.

الزوراء سيحل ضيفًا على النصر في العاصمة السعودية الرياض، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

شاكر قال خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "لاعبو الزوراء سيحاولون الظهور بشكل جيد، لتسويق أنفسهم للإعلام، خلال مواجهة واحد من أقوى الأندية الآسيوية".

مدرب الزوراء أشار إلى أنه متخوف من مواجهة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر، خلال مواجهة الغد.

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حكيم شاكر تابع: "سنحاول مواجهة نجوم النصر بكل واقعية، للخروج بنتيجة تساعدنا على التأهل من دور المجموعات".

ويتصدر الزوراء العراقي المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الرابع بدون نقاط.

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