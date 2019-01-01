مدرب الزوراء: سنواجه النصر السعودي بكل واقعية

حكيم شاكر يتحدث عن مواجهة النصر السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حكيم شاكر، المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، على أن مواجهة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا، ستكون مهمة جدًا بالنسبة للاعبي فريقه.

الزوراء سيحل ضيفًا على النصر في العاصمة السعودية الرياض، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

شاكر قال خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "لاعبو الزوراء سيحاولون الظهور بشكل جيد، لتسويق أنفسهم للإعلام، خلال مواجهة واحد من أقوى الأندية الآسيوية".

💢- حكيم شاكر يتحدث عن قوة #النصر🔥 pic.twitter.com/JXw9A9jCdn — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 7, 2019

مدرب الزوراء أشار إلى أنه متخوف من مواجهة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر، خلال مواجهة الغد.

حكيم شاكر تابع: "سنحاول مواجهة نجوم النصر بكل واقعية، للخروج بنتيجة تساعدنا على التأهل من دور المجموعات".

ويتصدر الزوراء العراقي المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الرابع بدون نقاط.