مدرب الزمالك للجمهور: نقدر غضبكم لكننا نمر بظروف صعبة

الجهاز الفني الجديد للفارس الأبيض استهل مشواره بخسارة نقطتين، ليقرب الأهلي أكثر من لقب الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه تامر عبد الحميد "دونجا"؛ المدرب المساعد بالزمالك، رسالة لجمهور النادي، مطالبًا إياهم بدعم الفريق خلال المرحلة المهمة المقبلة.

دونجا انضم للجهاز الفني الجديد للفارس الأبيض بقيادة خالد جلال، والذي خلف السويسري كريستيان جروس، الذي رجل بنهاية عقده منذ أيام.

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واستهل الجهاز الفني الجديد مشواره مع الفريق بالتعادل الإيجابي أمام حرس الحدود بهدف لكل منهما، على ملعب المكس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب المدرب المساعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مقدرين زعلكم، الظروف اللي احنا فيها ظروف صعبة جدًا ومحتاجين دعم جماهير نادي الزمالك".

وأضاف: "حالة من الإرهاق + غيابات + إصابات = نتيجة حرس الحدود".

توضيح .. البيدج اللى على الفيس مش بتاعى وانا الفتره الاخيره لو عايز اكتب حاجه بكتبها على تويتر . مقدرين زعلكم ..

الظروف اللى احنا فيها ظروف صعبه جداً ومحتاجين دعم جماهير نادى الزمالك

حاله من الارهاق + غيابات + اصابات =نتيجة حرس الحدود

وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم . — Tamer Abd Elhamid (@Tamer_Donga_20) June 4, 2019

يذكر أن الفارس الأبيض تجمد رصيده عند النقطة 68 من 31 مباراة في المركز الثالث، بفارق ست نقاط عن الأهلي، مُحتل الصدارة بـ74 نقطة من 32 مباراة.