مدرب الريان: سنقاتل لأجل المركز الثالث

بعد الفوز على الخور بهدف نظيف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد يوري أوليفيرا دي سوزا مدرب الريان القطري نية فريقه للقتال من أجل تحقيق المركز الثالث في نهاية الموسم.

وقال دي سوزا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الريان والخور:"حققنا الفوز في مباراة لم تكن سهلة، وحاولنا خلق المساحات في بداية المباراة وبالفعل تمكنا من التسجيل".

وأضاف:"حاول الخور العودة ولكننا نجحنا بالحفاظ على تقدمنا حتى النهاية".

وتابع:"علينا تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، طموحنا هو تحقيق المركز الثالث في نهاية الموسم ولدينا منافسين أقوياء عليه".

وكان الريان قد فاز على الخور بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري القطري.