مدرب الريان: سعيد باللاعبين رغم وداع دوري أبطال آسيا

الرهيب ودع على يد اتحاد جدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد سوزا؛ المدير الفني للريان القطري، بلاعبي الفريق الشباب، مؤكدًا أنه مستقبل الفريق، وأن الهزيمة أمام اتحاد جدة ما هي إلا بسبب الخبرة.

الرهيب تلقى الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام العميد بثنائية نظيفة، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: "سعيد للغاية بمجموعة اللاعبين الشباب الذي خاضوا اللقاء، حتى أنهم كانوا قدارين على هز الشباب لولا قلة الخبرات، في الأخير كانت للخبرة كلمة الحسم".

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وأضاف: "اللاعبون تميزوا في المباراة بالانضباط التكتيكي والروح الجماعية على الرغم من أن المجموعة التي لعبت تشارك لأول مرة سويًا، لكنهم منحونا مؤشرات إيجابية، تؤكد أن الريان بإمكانه مواجهة الفريق الكبيرة".

مدرب الرهيب اختتم: "طوينا هذه الصفحة تمامًا، التركيز الآن سينصب على مواجهة السد في كأس الأمير".

يذكر أن المدرب كان قد أوضح قبل اللقاء أنه سيخوضه بمجموعة من اللاعبين الشباب، لإراحة الأساسيين استعدادًا لكأس الأمير.

وودع الرهيب دوري الأبطال بعدما تذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، وخطف الوحدة الإماراتي واتحاد جدة اللقب.