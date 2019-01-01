مدرب الريان: الهزيمة أمام الوحدة قاسية

الفريق القطري خسر على أرضه أمام الوحدة الإماراتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى البرازيلي سوزا؛ المدير الفني للريان القطري، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام الوحدة الإماراتي، مؤكدًا أنه قدم أداءً رائعًا طوال الـ90 دقيقة.

وحقق الفريق الإماراتي الفوز على استاد جاسم بن حمد، بثنائية مقابل هدف وحيد، حيث خطف الفوز في الدقيقة 3 +90، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سوزا قال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أرى أن النتيجة قاسية، لأننا خسرنا في اللحظات الأخيرة، كنا نستحق الفوز، لذلك أشعر بالحزن حقًا، خاصة وأننا قدمنا أداءً قويًا، لكن حدث بعض الارتباك بعد استقبال هدفين، وإن كان قد سنحت لنا فرصتي عن طريق ريفاس ولوكا".

وأضاف: "ارتكبنا أخطاءً لذلك استقبلنا هدفين÷ ذا وارد في كرة القدم، ونحن نلعب كفريق واحد، نفوز معًا ونخسر معًا، ولا أحمل الخسارة لفرد بعينه".

البرازيلي اختتم: "حظوظنا في التأهل لا تزال قائمة، لن نفقد الأمل، لا يزال هناك ثلاث مباريات بتسع نقاط، قد تغير كل شيء".

يذكر أن التعادل جمد رصيد الريان عند النقطة الثالثة في مؤخرة المجموعة الثانية، متساويًا مع اتحاد جدة ولوكوموتيف الأوزبكي، اللذين يخوضان مباراة هذه الجولة الآن، بينما يتصدر الوحدة المجموعة بست نقاط.