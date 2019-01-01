مدرب الريان: أهنيء قطر على إنجاز آسيا وهدفنا المربع الذهبي

الريان ومقابلة مهمة مع العربي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بعث بولنت أويجن، مدرب الريان القطري، بالتهنئة لمنتخب البلاد على تتويجه بكأس آسيا وكشف عن ملامح فريقه للمواجهة أمام العربي في الدوري القطري.

ويستضيف الريان ضيفه العربي ضمن الجولة السادسة عشر من دوري نجوم قطر في الرابع عشر من فبراير الجاري.

وقال بولنت بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "في البداية أريد أن أتقدم بالتهنئة على تتويج قطر بكأس آسيا وهو ما يؤكد صحة المسار الذي تسير فيه نحو الأمام".

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ملخص ما حدث في أبرز مباريات الجولة الماضية من الدوريات الأوروبية بنظرة مختلفة 😅 pic.twitter.com/BOGXSc4571 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

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وأضاف: "سعيد بعودتي لقيادة الفريق من الملعب، سنعمل على تعويض غياب تاباتا وسيباستيان، الأول للإيقاف والثاني الإصابة، نملك عناصر أخرى وسنسعى للفوز".

وختم: "جاهزين لتقديم شخصية الريان وإسعاد الجماهير التي أتمنى تواجدها بالمدرجات، سنسعى للانتصار والبقاء بالمربع الذهبي".

ويحتل الريان حالياً المرتبة الرابعة برصيد 27 نقطة، بينما يملك العربي 21 نقطة سادساً على سلم الترتيب بدوري نجوم قطر.