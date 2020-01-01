مدرب الرجاء: لديّ ثقة في اللاعبين والمباراة ستحسم بأدق التفاصيل

المدير الفني للرجاء البيضاوي يتحدث عن مواجهة الزمالك.

أكد جمال السلامي، المدير الفني لفريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي ، على أن هدف فريقه هو تحقيق نتيجة مقنعة أمام الزمالك ، مشيرًا إلى أن هدفه هو تحقيق البطولة الرابعة في تاريخ ناديه.

الرجاء سيستضيف الزمالك مساء غدٍ الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، على ملعب استاد محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".

السلامي قال خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف": "مباراة الزمالك مهمة جدًا بالنسبة لنا، وحققنا الدوري والآن تركيزنا على بطولة دوري أبطال إفريقيا".

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جمال تابع: "المباريات التي تجمع بين الفرق المصرية والمغربية دائمًا ما تكون صعبة، ويتم حسمها بأدق التفاصيل، ولكن لدي ثقة عالية في لاعبي فريقي لتحقيق الفوز".

المدرب المغربي واصل: "سنفتقد مشجعينا بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولكن سنلعب من أجل تحقيق نتيجة مقنعة على ملعبنا، قبل التوجه إلى مصر لخوض مباراة الإياب".

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واختتم جمال السلامي تصريحاته قائلًا: "هدفنا في نادي الرجاء، هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ النادي".

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة طيبة أمام الرجاء، قبل مباراة العودة المقرر لها يوم السبت 23 أكتوبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.