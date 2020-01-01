مدرب الرجاء عن قرارات الاتحاد الإفريقي: لا يشغلنا سوى الإطاحة بالزمالك

جمال سلامي يعلق على قرارات الاتحاد الإفريقي.

علق جمال سلامي، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي ، على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا .

الرجاء سيواجه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث اتخذ الاتحاد الإفريقي "كاف"، قرارًا بإقامة نصف النهائي من مباراة واحدة، في حين أكدت بعض التقارير الصحفية على أن هناك نية داخل "كاف" في التراجع عن القرار.

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سلامي قال خلال تصريحات لصحيفة "le 360" المغربية: "نظام دوري أبطال إفريقيا لن تشكل لنا عائقًا أو مشكلة، سواء أقيم من مباراة واحدة أو مباراتين ذهاب وإياب".

مدرب الرجاء تابع: "مستعدون لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا وفق أي صيغة يقرها الاتحاد الإفريقي، وما يهمنا حاليًا هو الإطاحة فريق الزمالك، والعبور إلى نهائي دوري الأبطال".

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ويلعب الأهلي المصري أمام الوداد البيضاوي المغربي ، في مباراة نصف النهائي، حيث تم تحديد مواعيد أولية لمباريات نصف النهائي، حيث ستقام الذهاب أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر، والإياب يوم 2 أو 3 أكتوبر القادم، والمباراة النهائية ستكون يوم 10 أكتوبر.

وكان مقررًا أن تقام مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون، قبل أن تعتذر الأخيرة عن استضافة تلك المباريات، بسبب سوء الأوضاع الصحية بالبلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا.