مدرب الرجاء: أعد الجماهير بالفوز على الزمالك وتقديم مباراة تاريخية

مدرب الرجاء المغربي يتحدث عن مواجهة الزمالك.

أكد جمال السلامي، المدير الفني لفريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على أن فريقه سيفتقد الجاهزية البدنية أمام الزمالك، بسبب غياب اللاعبين عن التدريبات الجماعية، لمدة وصلت إلى أكثر من أسبوع، عكس الفريق الأبيض الجاهز بدينًا وفنيًا.

الزمالك سيستضيف الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد أن تم تأجيل اللقاء مرتين.

السلامي قال خلال تصريحات إذاعية مغربية: "فريقي يفتقد الجاهزية البدنية، ولكن اللاعبين قادرين على تعويض هذا الأمر بالروح القتالية أمام الزمالك".

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مدرب الرجاء تابع: "مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية وأدرك جيدًا الخصم الذي يعد واحدًا من أفضل الفرق على المستوى القاري، ونجح في التتويج بالعديد من الألقاب مؤخرًا".

جمال واصل: "فريقي يفتقد الإيقاع، على عكس الزمالك الذي أنهى بطولة الدوري المصري خلال الأيام الماضية، ولكن مباريات إفريقيا الحاسمة لا تخضع للمنطق دائمًا".

واستطرد قائلًا: "سنسجل في مرمى الزمالك وسنحقق الفوز عليهم في عقر دارهم، وأعد جماهير الرجاء بأننا سنخوض مباراة تاريخية، مثلما حدث عام 2006، وسنعود من القاهرة بالتأهل إلى النهائي إن شاء الله".

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واختتم مدرب الرجاء تصريحاته موجهًا رسالة إلى الاتحاد الإفريقي، حيث قال: "أطالب كاف بتعيين حكم عادل قبل مواجهة الزمالك، لأن قرارات الحكم أليوم في الذهاب حرمتنا من تحقيق التعادل على أقل تقدير".

الرجاء تلقى الخسارة من نظيره الزمالك بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء "كازابلانكا".