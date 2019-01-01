مدرب الدحيل يتحدث عن مواجهة السد وأهمية نقاط المباراة

مواجهة قوية بين السد والدحيل في دوري نجوم قطر

تحدث روي فاريا المدير الفني لفريق الدحيل القطري عن مواجهة السد، المقرر لها السبت، وأكد على صعوبة اللقاء أمام فريق قوي للغاية.

ويستضيف الدحيل نظيره السد، ضمن الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر، يوم 2 نوفمبر الجاري، السبت المقبل على ستاد "عبدالله بن خليفة".

وقال روي فاريا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "مباراة من هذا النوع الجميع ينتظرها، نتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين".

وتابع المدير الفني للدحيل تصريحاته: "الفريق الآن يحقق الانتصارات في جميع المباريات ويخرج بالنقاط كاملة وهناك اختلاف في تشكيلة الفريق وهناك متغيرات كثيرة متعلقة بالمنافس".

إقرأ أيضًا - السومة ورومارينيو على رأس التشكيل المثالي لـ "كوكتيل" الأهلي والاتحاد

وأضاف فاريا: "الحديث عن الحظ لا يمكن أن يكون موجهًا إلينا لأن المباريات التي قدمناها كنا الأجدر بتحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط".

ويسعى الدحيل للحفاظ على القمة بالفوز على السد، وتوسيع الفارق مع الريان صاحب الوصافة حيث الفارق بينهما نقطتين فقط بينما يأتي السد ثالثًا بفارق 5 نقاط عن المتصدر.