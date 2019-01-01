مدرب الدحيل: الحظ ساند السد في مواجهتنا

روي فاريا المدير الفني لفريق الدحيل يؤكد أن السد كان محظوظًا في مواجهتهم وفي تسجيله للهدف الثاني في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأمس السبت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب روي فاريا المدير الفني لفريق الدحيل أن فريقه خسر نقطتين أمام السد في مواجهة الجولة الـ 20 من الدوري القطري بالأمس بسبب الحظ.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها المدير الفني أن الفريق كان يمكنه أن يحقق الفوز لولا سوء التوفيق وإهدار الفرص.

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وقال فاريا: "كنا الأفضل خلال الشوط الثاني من المباراة وصعبنا الأمور على أنفسنا في الشوط الأول منها، وكنا نبحث عن الحصول على النقاط الثلاث من تلك المواجهة".

وأضاف: "الحظ كان في جانب السد خلال الهدف الثاني الذي سجلوه وجاء بشكل عكسي، لكننا خرجنا من اللقاء بعدة نقاط إيجابية علينا أن ننظر لها".

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واختتم: "نتيجة تلك المباراة لم تحسم الدوري، البطولة محسومة من قبل، كرة القدم غير عادلة، فطريقة استقبالنا للهدف الثاني لا يمكن قبولها في مثل تلك اللقاءات".

جدير بالذكر أن السد أصبح على بعد تعادل واحد فقط من أجل حسم لقب الدوري القطري، حيث يحتل الصدارة برصيد 51 نقطة، بينما حسم الدحيل المركز الثاني بـ 47 نقطة.