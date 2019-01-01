مدرب الجزيرة الإماراتي يفسر سبب إشراك قلب الدفاع كمهاجم صريح

الجزيرة تعادل مع دبا الفجيرة إيجابيًا بهدفين لكل فريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الهولندي داميان، المدير الفني للجزيرة الإماراتي، عن إشراكه فارس جمعة قلب دفاع الفريق في مركز رأس الحربة الصريح أمام دبا الفجيرة.

وتعادل الجزيرة أمام نظيره دبا، إيجابيًا بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي أقيم أول أمس من دوري الخليج العربي ضمن منافسات الجولة الـ21.

وقال داميان في تصريحات صحفية: "مشاركة فارس جمعة مهاجم صريح لم يقلل من قدرات زايد العامري، ولكن كنت أرغب في زيادة الضغط الهجومي على دبا".

وأضاف: "كنت أتوقع أن دبا الفجيرة يلعب بالتكتل الدفاعي، ويلعب على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق ياسين بخيت، والأمر لا يتعلق بعدم الثقة في زايد العامري".

وتابع داميان: "العامري قدم مستوى أكثر من رائع خلال مشاركته بالمباراة، أعلن عن نفسه بقوة أمام دبا وسجل هدف أكثر من رائع".

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ويحتل الجزيرة المركز الثاتي في ترتيب دوري الخليج العربي، بعد مرور 21 جولة، برصيد 41 نقطة حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 وتلقى 4 هزائم.